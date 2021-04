மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. அரசின் சாதனைகளை மனதில் நிறுத்தி வாக்களிக்க வேண்டும் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் ராஜன் செல்லப்பா எம்.எல்.ஏ. பேச்சு + "||" + ADMK The achievements of the state Keep in mind to vote

