தமிழர்களின் தன்மானம் காக்க மாங்குடிக்கு கை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள் காங்கிரஸ் மாநில செய்தி தொடர்பாளர் பிரச்சாரம் + "||" + Vote on the hand symbol Congress State Spokesman Campaign

