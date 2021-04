மாவட்ட செய்திகள்

மண்ணச்சநல்லூர் தொகுதியில் பிரசாரத்தின் போதுசிறுவர்களுடன் கபடி விளையாடிய தி.மு.க. வேட்பாளர் கதிரவன் + "||" + In Mannachanallur constituency Played kabaddi with the boys DMK Candidate Kadhiravan

