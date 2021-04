மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை தொகுதியில் அ.தி.மு.க. வெற்றியை யாரும் தடுத்து விட முடியாது - வேட்பாளர் ஆர்.சந்திரசேகர் பேச்சு + "||" + ADMK in Manapparai constituency No one can stop the victory - Candidate R. Chandrasekhar speech

மணப்பாறை தொகுதியில் அ.தி.மு.க. வெற்றியை யாரும் தடுத்து விட முடியாது - வேட்பாளர் ஆர்.சந்திரசேகர் பேச்சு