மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் பெயரில் அரசு இயற்கை வேளாண்மை கல்லூரி அமைக்கப்படும் - தி.மு.க. வேட்பாளர் வி.செந்தில்பாலாஜி வாக்குறுதி + "||" + Government College of Natural Agriculture to be set up in the name of agricultural scientist Nammazhvar - DMK Promise of Candidate V. Senthilpalaji

வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் பெயரில் அரசு இயற்கை வேளாண்மை கல்லூரி அமைக்கப்படும் - தி.மு.க. வேட்பாளர் வி.செந்தில்பாலாஜி வாக்குறுதி