மாவட்ட செய்திகள்

சின்னசேலம் அருகே பரபரப்புபெண்ணுடன் கள்ளத்தொடர்பு வைத்திருந்த ஆயுதப்படை போலீஸ்காரரை கடத்தி சென்று தாக்குதல் ஆட்டோ டிரைவர் உள்பட 4 பேர் கைது + "||" + Kidnapping and assaulting an armed policeman who had illicit relations with a woman Four people were arrested including the auto driver

சின்னசேலம் அருகே பரபரப்புபெண்ணுடன் கள்ளத்தொடர்பு வைத்திருந்த ஆயுதப்படை போலீஸ்காரரை கடத்தி சென்று தாக்குதல் ஆட்டோ டிரைவர் உள்பட 4 பேர் கைது