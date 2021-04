மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. அரசு கொண்டு வந்துள்ள காவிரி - குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்தின் மூலம் திருச்சுழி தொகுதியில் விவசாயம் செழிக்கும் பகுதியாக மாறும் - அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் ராஜசேகர் பேச்சு + "||" + ADMK Cauvery brought by the government - Through the Gundaru Link Project Tiruchuzhi block will become part of the booming agriculture - ADMK Candidate Rajasekar speech

