மாவட்ட செய்திகள்

வாக்களிக்க பயன்படுத்த வேண்டிய ஆவணங்கள் எவை? தூத்துக்குடி தேர்தல் அலுவலர் விளக்கம் + "||" + Senthilraj, the district election officer and collector, said that any documents can be used to vote in the Thoothukudi district.

வாக்களிக்க பயன்படுத்த வேண்டிய ஆவணங்கள் எவை? தூத்துக்குடி தேர்தல் அலுவலர் விளக்கம்