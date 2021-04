மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் ஆழ்கடலில் உருவான வாக்காளர் விழிப்புணர்வு குறும்படம் + "||" + District Election Officer Senthilraj released a short film on voter awareness in the deep sea in Thoothukudi.

தூத்துக்குடியில் ஆழ்கடலில் உருவான வாக்காளர் விழிப்புணர்வு குறும்படம்