மாவட்ட செய்திகள்

‘‘சொந்த ஊருக்கு வருவதாக வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்’’; ரஜினிக்காக காத்திருக்கும் புனே கிராம மக்கள்; பால்கே விருது கிடைத்ததற்காக மகிழ்ச்சி + "||" + ‘‘ Promises to return to hometown ’’; Pune villagers waiting for Rajini; Glad to have received the Phalke Award

‘‘சொந்த ஊருக்கு வருவதாக வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்’’; ரஜினிக்காக காத்திருக்கும் புனே கிராம மக்கள்; பால்கே விருது கிடைத்ததற்காக மகிழ்ச்சி