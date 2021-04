மாவட்ட செய்திகள்

தன்மானம், மாநில சுயாட்சி காக்க தி.மு.க. கூட்டணிக்கு வாக்களியுங்கள் என்று கோவையில் நடந்த பிரசார கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார் + "||" + Selfishness, DMK to defend state autonomy. Vote for the coalition

