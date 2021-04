மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில்80 அடி உயரத்தில் பறக்கும் ராட்சத பலூன்100 சதவீத வாக்களிப்பை வலியுறுத்தி பறக்கிறது

A giant balloon has been flown at a height of 80 feet at the Trichy Collectors Office demanding 100 per cent turnout.

