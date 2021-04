மாவட்ட செய்திகள்

பாலத்தில் தடுப்புச்சுவர் இல்லாததால் பள்ளத்தில் பாய்ந்த கார் + "||" + The car that fell into the abyss

பாலத்தில் தடுப்புச்சுவர் இல்லாததால் பள்ளத்தில் பாய்ந்த கார்