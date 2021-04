மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை வடக்கு தொகுதியில் அரசு சேவைகளை எளிதாக பெறுவதற்கு ஒவ்வொரு வார்டிலும் ஒரு இ-சேவை மையம் தி.மு.க. வேட்பாளர் கோ.தளபதி உறுதி + "||" + In each ward An e-service center DMK Candidate Co. Commander confirmed

மதுரை வடக்கு தொகுதியில் அரசு சேவைகளை எளிதாக பெறுவதற்கு ஒவ்வொரு வார்டிலும் ஒரு இ-சேவை மையம் தி.மு.க. வேட்பாளர் கோ.தளபதி உறுதி