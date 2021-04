மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பரங்குன்றத்தில் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி அமைக்கப்படும் அ.தி.மு.க.வேட்பாளர் ராஜன்செல்லப்பா எம்.எல்.ஏ.வாக்குறுதி

Government College of Arts and Sciences will be set up AIADMK candidate Rajanselappa MLA promise

