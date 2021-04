மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. மீண்டும் ஆட்சி அமைத்தவுடன் மீனவர்களுக்கு மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரணம் ரூ.7,500 ஆக உயர்த்தப்படும் - வேதாரண்யம் தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் அமைச்சர் ஓ.எஸ். மணியன் பிரசாரம் + "||" + ADMK With the return to power, the fishing ban relief for fishermen will be increased to Rs. 7,500

