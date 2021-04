மாவட்ட செய்திகள்

போடி சட்டமன்ற தொகுதியில் தீவிர பிரசாரம்: அ.தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னதை செய்யாமல் விட்டதில்லை - துணை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு + "||" + Intense campaign in Bodi Assembly constituency: AIADMK I have not done what I said in the election manifesto - Deputy First Minister O. Panneerselvam speech

போடி சட்டமன்ற தொகுதியில் தீவிர பிரசாரம்: அ.தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னதை செய்யாமல் விட்டதில்லை - துணை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு