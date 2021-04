மாவட்ட செய்திகள்

குடும்ப தலைவிக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1500, வாஷிங்மெஷின்: கம்பம் தொகுதியில் அ.தி.மு.க. வெற்றி வாகை சூடும் - வேட்பாளர் சையதுகான் சூளுரை + "||" + Rs.1500 per month per head of household, washing machine: ADMK in Kambam constituency Pretend to win - Candidate Syed Khan Sulurai

குடும்ப தலைவிக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1500, வாஷிங்மெஷின்: கம்பம் தொகுதியில் அ.தி.மு.க. வெற்றி வாகை சூடும் - வேட்பாளர் சையதுகான் சூளுரை