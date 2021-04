மாவட்ட செய்திகள்

கடமலை-மயிலை ஒன்றியத்தில் அரசு கலை - அறிவியல் கல்லூரி - அ.தி.மு.க வேட்பாளர் ஏ.லோகிராஜன் உறுதி + "||" + Government College of Arts and Sciences in Kadamalai-Mayilai Union - ADMK candidate A. Lokirajan confirmed

கடமலை-மயிலை ஒன்றியத்தில் அரசு கலை - அறிவியல் கல்லூரி - அ.தி.மு.க வேட்பாளர் ஏ.லோகிராஜன் உறுதி