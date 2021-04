மாவட்ட செய்திகள்

பலாப்பழம் சின்னத்திற்கு குன்னம் தொகுதி வேட்பாளர் இயக்குனர் கவுதமன் குடும்பத்துடன் வாக்கு சேகரிப்பு + "||" + Vote collection with the family of Gunnam constituency candidate director Gautham for the Palapalam symbol

பலாப்பழம் சின்னத்திற்கு குன்னம் தொகுதி வேட்பாளர் இயக்குனர் கவுதமன் குடும்பத்துடன் வாக்கு சேகரிப்பு