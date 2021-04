மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மேற்கு தொகுதி பீமநகர் பள்ளி வாசலில் முஸ்லிம்களிடம் கே.என்.நேரு வாக்கு சேகரிப்பு + "||" + KN Nehru collects votes from Muslims at the entrance of Bhimanagar school in Trichy West block

