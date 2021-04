மாவட்ட செய்திகள்

உரிமையோடு வாக்களியுங்கள், நிச்சயம் உங்களுக்காக உழைப்பேன் - தே.மு.தி.க. வேட்பாளர் கிருஷ்ணகோபால் பேச்சு + "||" + Vote Right, I Will Definitely Work For You - DMDK. Speech by Candidate Krishnagopal

உரிமையோடு வாக்களியுங்கள், நிச்சயம் உங்களுக்காக உழைப்பேன் - தே.மு.தி.க. வேட்பாளர் கிருஷ்ணகோபால் பேச்சு