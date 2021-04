மாவட்ட செய்திகள்

தனுஷ்கோடி கடற்பகுதியில் ஆபத்தை அறியாமல் செல்பி எடுக்கும் சுற்றுலா பயணிகள் + "||" + Tourists taking selfies in Dhanushkodi beach unaware of the danger

தனுஷ்கோடி கடற்பகுதியில் ஆபத்தை அறியாமல் செல்பி எடுக்கும் சுற்றுலா பயணிகள்