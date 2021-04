மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் பொதுமக்களுக்கு குடிசை மாற்றுவாரியம் மூலம் பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பேன்- தி.மு.க. வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜ் வாக்குறுதி + "||" + I will take steps to issue a lease to the public in the Trichy East constituency through the Housing Board - DMK Promise of candidate Inigo Iruthayaraj

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் பொதுமக்களுக்கு குடிசை மாற்றுவாரியம் மூலம் பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பேன்- தி.மு.க. வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜ் வாக்குறுதி