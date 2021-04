மாவட்ட செய்திகள்

சிறுபான்மையினர் நலனில் அக்கறை கொண்ட அ.தி.மு.க. ஆட்சி தொடர இரட்டைஇலை சின்னத்திற்கு வாக்களியுங்கள் - ஒரத்தநாடு தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் வைத்திலிங்கம் பிரசாரம் + "||" + The ADMK is concerned with the welfare of minorities. Vote for the double-leaf symbol to continue ruling - Orathanadu constituency Candidate Vaithilingam campaign

சிறுபான்மையினர் நலனில் அக்கறை கொண்ட அ.தி.மு.க. ஆட்சி தொடர இரட்டைஇலை சின்னத்திற்கு வாக்களியுங்கள் - ஒரத்தநாடு தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் வைத்திலிங்கம் பிரசாரம்