மாவட்ட செய்திகள்

ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஆண்டுக்கு 6 சிலிண்டர் இலவசமாக வழங்கப்படும் - தஞ்சை தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் அறிவுடைநம்பி வாக்குறுதி + "||" + 6 cylinders free of cost per family per year - Tanjore volume ADMK Promise to rely on candidate knowledge

ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஆண்டுக்கு 6 சிலிண்டர் இலவசமாக வழங்கப்படும் - தஞ்சை தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் அறிவுடைநம்பி வாக்குறுதி