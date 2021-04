மாவட்ட செய்திகள்

நடை பயணம் நிறைவு.. மா.சு..வின் ஆட்டோ பயணம் தொடக்கம்!!! சைதாப்பேட்டை தெருக்களில் விழாக்கோலம்.. தி.மு.க. வேட்பாளர் மா.சுப்பிரமணியன் தீவிர பிரசாரம் + "||" + The hike is over. Festival in the streets of Saidapet .. DMK Candidate Ma. Subramanian campaigned vigorously

