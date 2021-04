மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் தினத்தில் விடுமுறை அளிக்காத நிறுவனங்கள் குறித்து புகார் தெரிவிக்கலாம்; அதிகாரி தகவல் + "||" + Complaint about companies not giving holiday on election day

தேர்தல் தினத்தில் விடுமுறை அளிக்காத நிறுவனங்கள் குறித்து புகார் தெரிவிக்கலாம்; அதிகாரி தகவல்