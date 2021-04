மாவட்ட செய்திகள்

அரூர் தொகுதி அ.ம.மு.க. வேட்பாளர் பெயர், சின்னம் அச்சிடப்பட்டவாக்குப்பதிவு எந்திர வடிவிலான 300 அட்டை பெட்டிகள் பறிமுதல்ஓமலூர் தொகுதி நிலை கண்காணிப்பு குழுவினர் அதிரடி + "||" + Seizure of 300 ballot boxes in the form of voting machines

