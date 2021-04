மாவட்ட செய்திகள்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில்45 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளலாம்சேலம் மாநகராட்சி ஆணையாளர் தகவல் + "||" + People over the age of 45 can be vaccinated against corona

