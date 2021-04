மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் மோதல் குற்ற வழக்கில் உண்மைத்தன்மை இருந்தால் அரசியல் பிரமுகர்கள் உள்பட யாராக இருந்தாலும் கைது செய்ய வேண்டும் என்று ஐ.ஜி. அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டுள்ளார் + "||" + Political figures should be arrested whoever they are

