மாவட்ட செய்திகள்

பரமக்குடி தொகுதியில் அ.தி.மு.க.வின் அலை வீசுகிறது வெற்றி உறுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் சதன் பிரபாகர் பேச்சு + "||" + In Paramakudi constituency Of the ADMK Success guaranteed Candidate Sadan Prabhakar speech

பரமக்குடி தொகுதியில் அ.தி.மு.க.வின் அலை வீசுகிறது வெற்றி உறுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் சதன் பிரபாகர் பேச்சு