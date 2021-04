மாவட்ட செய்திகள்

துவாக்குடி நகராட்சி பகுதியில் அனைத்து குவாரிகளுக்கும் பாதுகாப்பு சுவர் கட்டித்தரப்படும் திருவெறும்பூர் தொகுதி அ.தி.மு.க.வேட்பாளர் ப.குமார் வாக்குறுதி + "||" + Thiruverumbur constituency AIADMK candidate P. Kumar promises to build a security wall for all quarries in the Tuvakkudi municipal area.

