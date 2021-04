மாவட்ட செய்திகள்

பிரதமர் மோடி கலந்துகொண்ட பிரச்சார மேடையில் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் மருது அழகுராஜ் பேச்சு + "||" + AIADMK on the campaign platform attended by Prime Minister Modi. Candidate Maruthu Alakuraj speech

பிரதமர் மோடி கலந்துகொண்ட பிரச்சார மேடையில் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் மருது அழகுராஜ் பேச்சு