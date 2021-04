மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயியே முதல்-அமைச்சர் என்பதால் நீர் மேலாண்மையில் புரட்சி செய்திருக்கிறது அ.தி.மு.க. அரசு மணப்பாறை தொகுதி வேட்பாளர் ஆர்.சந்திரசேகர் பேச்சு + "||" + Since the farmer is the first minister, the AIADMK has revolutionized water management. Government Manapparai constituency candidate R. Chandrasekhar's speech

விவசாயியே முதல்-அமைச்சர் என்பதால் நீர் மேலாண்மையில் புரட்சி செய்திருக்கிறது அ.தி.மு.க. அரசு மணப்பாறை தொகுதி வேட்பாளர் ஆர்.சந்திரசேகர் பேச்சு