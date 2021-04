மாவட்ட செய்திகள்

10 ஆண்டுகள் பயனற்று கிடக்கிறது மாற்றத்தை தாருங்கள், மணப்பாறையை வளர்ச்சியடைய செய்கிறேன் தி.மு.க. கூட்டணி ம.ம.க. வேட்பாளர் அப்துல் சமது பேச்சு + "||" + 10 years is useless Give change, I will make Manapparai grow DMK. Coalition M.M.K. Speech by Candidate Abdul Samad

