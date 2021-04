மாவட்ட செய்திகள்

முசிறியை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய மாவட்டம் உருவாக்கப்படும் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் எம்.செல்வராசு எம்.எல்.ஏ. வாக்குறுதி + "||" + The AIADMK will form a new district with Musiri as its headquarters. Candidate M. Selvarasu MLA Promise

