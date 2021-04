மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாநகரில் 4 மண்டலங்களில் அலுவலகம் அமைத்து மக்கள் குறைகளை தீர்ப்பேன் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் அறிவுடைநம்பி பிரசாரம் + "||" + Set up the office I will resolve people grievances ADMK Candidate Knowledge Campaign

