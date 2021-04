மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் மீண்டும் அ.தி.மு.க. தலைமையில் ஆட்சி மலரும் நன்னிலம் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் காமராஜ் உறுதி + "||" + ADMK The flower of the rule at the head Nannilam ADMK Candidate Kamaraj confirmed

தமிழகத்தில் மீண்டும் அ.தி.மு.க. தலைமையில் ஆட்சி மலரும் நன்னிலம் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் காமராஜ் உறுதி