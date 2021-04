மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் தொகுதியில் வளர்ச்சித்திட்டங்கள் தொடர 3-வது முறையாக என்னை வெற்றிபெற செய்யுங்கள் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் தமிழ்ச்செல்வன் பிரசாரம் + "||" + In Perambalur constituency Continue development projects Make it a success அ.தி.மு.க. Candidate Tamilchelvan campaign

பெரம்பலூர் தொகுதியில் வளர்ச்சித்திட்டங்கள் தொடர 3-வது முறையாக என்னை வெற்றிபெற செய்யுங்கள் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் தமிழ்ச்செல்வன் பிரசாரம்