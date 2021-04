மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு சீட்டில் நீக்கம் என அச்சிட்டதால்வாக்களிக்க முடியாத கூலித்தொழிலாளி + "||" + printed as a dismissal on the ballot labour cannot vote

வாக்கு சீட்டில் நீக்கம் என அச்சிட்டதால்வாக்களிக்க முடியாத கூலித்தொழிலாளி