மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே, வாக்காளர்களுக்கு பணம் வினியோகம்:தேர்தல் பறக்கும் படையினரை கண்டதும் ரூ.8¾ லட்சத்தை குப்பையில் வீசிய தி.மு.க.வினர் + "||" + DMK members threw 8 lakhs 71 thousand in the trash when he saw the election flying soldiers

கூடலூர் அருகே, வாக்காளர்களுக்கு பணம் வினியோகம்:தேர்தல் பறக்கும் படையினரை கண்டதும் ரூ.8¾ லட்சத்தை குப்பையில் வீசிய தி.மு.க.வினர்