மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர்கள் அச்சுறுத்தல் இன்றி வாக்களிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்மண்டல தேர்தல் அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுரை + "||" + Voters must take action to vote without intimidation Collector advice to zonal election officials

வாக்காளர்கள் அச்சுறுத்தல் இன்றி வாக்களிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்மண்டல தேர்தல் அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுரை