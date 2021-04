மாவட்ட செய்திகள்

அரசுக்கு நாங்கள் ஒத்துழைக்கிறோம், ஊரடங்கால் பாதிக்கப்படும் ஏழைகளுக்கு அரசு உதவ வேண்டும்; தேவேந்திர பட்னாவிஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + We cooperate with the government; The government should help the poor affected by the floods; Devendra Patnavis insists

