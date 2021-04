மாவட்ட செய்திகள்

நாளை வாக்குப்பதிவு: மின்னணு வாக்கு எந்திரத்தில் வாக்களிப்பது எப்படி? தேர்தல் ஆணையம் தகவல் + "||" + Voting tomorrow: How to vote in the electronic voting machine? Election Commission Information

நாளை வாக்குப்பதிவு: மின்னணு வாக்கு எந்திரத்தில் வாக்களிப்பது எப்படி? தேர்தல் ஆணையம் தகவல்