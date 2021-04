மாவட்ட செய்திகள்

அனல் பறந்த இறுதிகட்ட பிரசாரத்துக்கு இடையே சென்னையில் வறுத்தெடுத்த கோடை வெயில் ஈரோட்டில் 108 டிகிரி பதிவாகியது + "||" + The hot summer sun in Chennai recorded 108 degrees in Erode amidst the final phase of the hot air campaign.

