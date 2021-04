மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூரில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் வினியோகம்:அ.தி.மு.க. நிர்வாகியிடம் ரூ.33 ஆயிரம் பறிமுதல்பறக்கும் படையினர் அதிரடி + "||" + Seizure of 33000 from the a.d.m.k.administrator flying troops action

