கடற்பாசி உரத்தை பயன்படுத்தினால்மூலிகை பயிர்களில் அதிக விளைச்சல் + "||" + If using sponge fertilizer Higher yields in herbaceous crops

