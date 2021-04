மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில்1,569 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் அனுப்பி வைக்கும் பணிகலெக்டர் கிரண்குராலா நேரில் ஆய்வு + "||" + The task of sending the voting machines to the polling centers Interview with Collector Kirankurala

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில்1,569 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் அனுப்பி வைக்கும் பணிகலெக்டர் கிரண்குராலா நேரில் ஆய்வு