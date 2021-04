மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் தெற்கு தொகுதியில் வாகன தணிக்கையில் ரூ.5¾ லட்சம் பறிமுதல் + "||" + Seizure of Rs 5.75 lakh during vehicle inspection in Salem South constituency

சேலம் தெற்கு தொகுதியில் வாகன தணிக்கையில் ரூ.5¾ லட்சம் பறிமுதல்